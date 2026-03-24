Spekulation um mögliches Comeback von Céline Dion

Keystone-SDA

Musik-Superstar Céline Dion (57) befeuert Gerüchte, wonach sie nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause in Paris vor einem Comeback stehe.

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(Keystone-SDA) Nachdem am Montag zahlreiche in der französischen Hauptstadt aufgetauchte Poster mit Songtiteln von Dion zu Mutmassungen über einen Auftritt der Kanadierin in Paris geführt hatten, postete Dion auf Instagram zahlreiche Fotos, die sie bei Aufenthalten zu unterschiedlichen Epochen ihres Lebens in Paris zeigen. Dazu schrieb sie lediglich den Satz: «Ich weiss nicht, wie ich es dir sagen soll…».

Dion plane im Herbst eine Serie von Konzerten in der Paris La Défense Arena, der mit einer maximalen Kapazität von rund 40.000 Plätzen grössten Konzerthalle Europas, schrieb die kanadische Zeitung «La Presse». Demnach soll es im September und Oktober jeweils zwei Konzerte pro Woche geben. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur DPA beim Management der Sängerin blieb zunächst unbeantwortet.

Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom mit schweren Muskelkrämpfen. Ob sie verreisen oder auftreten kann, hängt jeweils von ihrer Tagesform ab.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier. Im November 2024 trat sie bei einer Show in Saudi-Arabien auf. Beim Eurovision Song Contests (ESC) in Basel war im Mai vergangenen Jahres vergeblich auf einen möglichen Auftritt von Dion gewartet worden.

Die Aussicht auf ein mögliches Comeback hatte Dion bereits vor einigen Tagen geweckt, als sie auf Instagram ihren verstorbenen Vater würdigte. «Ich werde nie vergessen, wie du zu meinen Auftritten gekommen bist», schrieb Dion in dem Post. «Ich liebe dich, und wenn ich wieder auf die Bühne gehe, weiss ich, dass du da sein wirst.»