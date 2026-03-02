Spital in Sursee LU verkürzt den Aufenthalt nach der Geburt

Keystone-SDA

Mütter können in Sursee LU nach unkomplizierten Geburten bereits nach zwei Nächten das Spital wieder verlassen. Die kürzere Aufenthaltsdauer wird im Luzerner Kantonsspital (Luks) am Standort Luzern bereits umgesetzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach den Erfahrungen in Luzern werde auch in Sursee ein «optional» verkürzter Aufenthalt nach der Geburt angeboten, sofern Mutter und Kind gesundheitlich stabil sind, teilte das Luks am Montag mit.

Der Austrittstermin werde individuell im Gespräch zwischen der Pflegefachperson und der Mutter festgelegt. Bei «medizinisch begründeten Fällen» oder wenn sich eine Frau nicht bereit für den Austritt fühle, könne der Aufenthalt verlängert werden, hiess es weiter.

Nach dem Spitalaustritt sorge etwa die ambulante Nachkontrolle durch freiberufliche Hebammen oder Sprechstunden des Luks für Unterstützung für die Mütter, so das Luks.