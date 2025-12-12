Spital will auf Thuner Parkhausdach Operationszentrum einrichten

Keystone-SDA

Die Spital STS AG will 2027 auf dem Dach des Parkhauses Grabengut in Thun ein ambulantes Operationszentrum in Betrieb nehmen. Bis im Frühling 2024 befand sich dort eine Aldi-Filiale. Nach dem Auszug des Discounters suchte die Parkhaus AG nach neuen Mietern.

(Keystone-SDA) Das ambulante Operationszentrum auf rund 1800 Quadratmetern Fläche soll bis zu vier vollausgerüstete Operationssäle haben. Das Parkhaus Grabengut liegt unweit des Spitals Thun.

Das Spital Thun stösst an seinem Hauptstandort seit längerem an seine Kapazitätsgrenzen. Daher komme der Standort im Grabengut durchaus gelegen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Parkhaus AG und das Spital haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Der Kanton Bern begrüsst laut Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg das Vorhaben.