Sportanlage Juchhof erhält neue Garderoben und Kunstrasenplätze

Keystone-SDA

Die Sportanlage Juchhof in Zürich-Altstetten erhält ein neues Garderobengebäude und drei neue Kunstrasenplätze. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag die dafür notwendige 25,66 Millionen Franken mit 82,4 Prozent Ja-Stimmen bewilligt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) 98’100 Personen stimmten dem Bauvorhaben zu, 20’997 lehnten es ab. Die Stimmbeteiligung betrug 52,3 Prozent.

Das bestehende Garderoben-Gebäude ist 55 Jahre alt und in einem schlechten Zustand. Dieses wird nun ersetzt. Im neuen Gebäude wird es Platz für 12 grosses Garderoben, fünf kleine Garderoben sowie Räume für Material und Lager geben. Weiter werden nun drei Naturrasen- durch Kunstrasenfelder ersetzt.

Die Bauarbeiten starten Mitte 2026 und dauern voraussichtlich bis Ende 2027. Der Ersatzneubau des Garderobengebäudes und der Umbau der Rasenspielfelder kosten 25,66 Millionen Franken inklusive 3,35 Millionen Franken Reserven.

