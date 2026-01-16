Spuren im Schnee: Fischotter ist zurück im Kanton Solothurn

Keystone-SDA

Erstmals seit 90 Jahren ist im Kanton Solothurn die Präsenz eines Fischotters nachgewiesen worden. Laut Behördenangaben wurde am Ufer der Aare in der Gemeinde Selzach eine eindeutige Fischotterspur im Schnee festgestellt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Nachweis am vergangenen Sonntag sei beim Monitoring für Fischotter erfolgt, teilte die Staatskanzlei Solothurn am Freitag mit. Begegnungen mit dem Fischotter in der Schweizer Wildnis seien selten.

Während die Tierart ab dem Jahr 1989 als nahezu ausgestorben galt, wird sie mittlerweile auf der Roten Liste als «stark gefährdet» geführt. Damit ist der Fischotter eine geschützte Wildtierart.

Eine Kombination aus direkter Verfolgung, Lebensraumveränderung und Umweltgiften setzen dem Fischotter zu. In der Schweiz werden immer wieder Tiere nachgewiesen, wie es hiess.

Fischotter zwischen Thun und Bern

Im Kanton Bern lebt demnach eine Kleinstpopulation von Fischottern an der Aare zwischen Thun und Bern. Seit 2015 wurde wiederholt Nachwuchs nachgewiesen, wie das Solothurner Amt für Wald, Jagd und Fischerei festhält.

Um die daher zu erwartenden Abwanderungen und die Neubesiedlung von Gebieten zu dokumentieren, sei das Monitoring-Projekt «Otterspotter» initiiert worden. Im Rahmen dieses Monitorings sei die Fussspur an der Selzacher Aare entdeckt und gemeldet worden.

Der Fischotter wird landläufig auch Wassermarder genannt. Er hat einen langgestreckten Körper mit kurzen Beinen. Sein Schwanz ist im Gegensatz zum im Mittelland verbreitenden Biber behaart und spitz zulaufend.

Der Fischotter ernährt sich hauptsächlich von Fischen. Wenn der Lebensraum stimmt und genügend Nahrung vorhanden ist, können sich Fischotter still und heimlich ansiedeln.