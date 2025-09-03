SRF-Direktorin Nathalie Wappler tritt zurück

Keystone-SDA

Nathalie Wappler tritt als SRF-Direktorin zurück. Die 57-Jährige verlässt den Posten Ende April 2026.

(Keystone-SDA) Wappler wolle, dass eine neue Person die Veränderungen im Unternehmen in den nächsten Jahren gestalte, schrieb Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Mittwoch auf der Webseite in eigener Sache. Wappler gab ihren Rücktritt an einer internen Personalveranstaltung bekannt. Sie ist seit 2019 SRF-Direktorin.

Wappler wolle nach erfolgreicher Transformation von SRF und Abschluss der aktuellen Sparrunde nochmals eine neue berufliche Herausforderung antreten, heisst es weiter.

Die Suche nach der Nachfolge von Nathalie Wappler erfolge unter Federführung des Regionalvorstands SRG Deutschschweiz, heisst es weiter. Die SRG werde zu gegebener Zeit über den Prozess informieren.