Ständerätin Wasserfallen warnt in Biel vor Abschottung

Keystone-SDA

SP-Ständerätin Flavia Wasserfallen hat am Donnerstag an der 1.-Mai-Feier in Biel vor Abschottung gewarnt. Soziales Engagement und solidarisches Verhalten seien das Gebot der Stunde.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Gemeinsam stehen wir hin, wenn die ausländische Bevölkerung zum Sündenbock gemacht wird und die gefährliche Abschottungsinitiative der SVP den Lohnschutz angreift», sagte Wasserfallen laut Redetext.

Es brauche Widerstand gegen eine menschenverachtende Migrationspolitik, die Arbeitskräfte wie früher beliebig holen und wegschicken wolle. Die Lösung liege nicht in der Abschottung, sondern in einer starken Partnerschaft mit Europa – begleitet von griffigen Lohnschutzmassnahmen.

Die 1.-Mai-Feier begann in Biel bereits am frühen Nachmittag. Mehrere hundert Personen beteiligten sich am Umzug. Feiern waren am späten Nachmittag auch in Bern, Thun, Burgdorf, Langenthal und Unterseen geplant.