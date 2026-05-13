St. Galler kaufen innerhalb von zehn Minuten 2000 Cupfinal-Tickets

Keystone-SDA

Fussballfans des FC St. Gallen haben innerhalb von zehn Minuten 2000 Tickets für den Cupfinal vom 24. Mai zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Stade Lausanne-Ouchy in Bern gekauft. Während die Lausanner Tickets verschenken, stürzen sich die St. Galler auf die letzten Plätze.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Der Ansturm auf ein Ticket für den Cupfinal ist in der Ostschweiz enorm. Dem FC St. Gallen stand ursprünglich ein Kontingent von 12’500 Tickets für das Finalspiel vom 24. Mai zur Verfügung. Keines davon kam in den freien Verkauf.

Am vergangenen Samstag fand in St. Gallen ein exklusiver Vorverkauf für die treusten Fans statt. Zugelassen waren nur Inhaberinnen und Inhaber einer Saisonkarte für die aktuelle Spielzeit. Vor den Verkaufsstellen im Kybunpark bildeten sich lange Menschenschlangen.

Der FC St. Gallen teilte schliesslich in einem Communiqué mit, dass auf diesem Weg sämtliche 12’500 Tickets bezogen worden seien. Die Enttäuschung bei den restlichen Fans des ältesten Fussballclubs der Schweiz war gross.

Der Final auf der Kinoleinwand

Am Mittwoch bot sich für die St. Galler Fussballfans doch noch eine Chance, ein Ticket für den Einlass ins Wankdorfstadion zu ergattern. Der Schweizer Fussballverband (SFV) kündigte an, um 12.00 Uhr knapp 2000 Tickets für Plätze auf der Haupt- und Gegentribüne zum Preis zwischen 83.40 und 137.50 Franken über das Internet in den freien Verkauf zu geben.

Die durch den SFV auf der Onlineplattform Ticketmaster angebotenen zusätzlichen Tickets waren innerhalb von rund zehn Minuten vergriffen.

Nun versucht die St. Galler Gastronomie, den Fans ohne Ticket ein Cupfinal-Erlebnis zu bieten. Zahlreiche Restaurants und Bars künden eine Übertragung am Fernseher oder auf Leinwand an. Im historischen Waaghaus in der Altstadt wird ein Public-Viewing stattfinden, dessen Sitzplätze bereits ausverkauft sind. Das Kino Scala projiziert den Final auf die grosse Leinwand.

Weit weniger gross war die Nachfrage nach Tickets für den Cupfinal am Ufer des Genfersees. Während in St. Gallen jeder Platz im Stadion umkämpft ist, verteilt der FC Stade Lausanne-Ouchy dank eines Sponsors 4000 Tickets gratis an Kinder und Jugendliche. Sie sollen dem Aussenseiter die nötige Kulisse verleihen.

2021 und 2022 scheiterten die St. Galler

Der FC St. Gallen verlor in jüngerer Vergangenheit den Cupfinal zweimal in Folge. 2022 scheiterten die Ostschweizer am FC Lugano, ein Jahr zuvor verloren sie das Endspiel gegen den FC Luzern.

Am 24. Mai sollen nun die St. Galler gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League den Pokal des Schweizer Cups erstmals seit 1969 wieder in die Gallusstadt bringen. Die Euphorie in St. Gallen spiegelt sich auch daran wider, dass zehn Extrazüge Fussballfans von St. Gallen nach Bern transportieren werden. Falls der Pokal in die Ostschweiz kommen sollte, läutet die Stadt eine Freinacht ein.

Einen grossen Triumph feierten die St. Galler Fussballer letztmals vor 26 Jahren. Damals gewann der FC St. Gallen die Schweizer Meisterschaft. Die Mannschaft feierte den Titel am Marktplatz. In St. Gallen hoffen die Fans, dass diese Durststrecke endet.