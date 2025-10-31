Stadion des FC Luzern heisst neu «thermoplan arena»

Keystone-SDA

Das Fussballstadion auf der Luzerner Allmend trägt ab dem 1. Juli 2026 den Namen des Kaffeemaschinenherstellers Thermoplan aus Weggis LU. Damit kommt es nach 15 Jahren zu einem Namenswechsel.

(Keystone-SDA) Seit der Eröffnung trug das Heimstadion des FC Luzern den Namen «swissporarena». Der Name bezog sich auf das Unternehmen von FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg.

Wie die Stiftung Fussball-Sport Luzern am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit der Swisspor AG nach einem «sorgfältig durchgeführten Vergabeprozess» nicht mehr erneuert.

Neu heisst das Stadion «thermoplan arena». Alpstaeg und Swisspor hätten für den Namenswechsel Verständnis gezeigt, hiess es in der Mitteilung.

Der Vertrag mit Thermoplan läuft über mindestens zehn Jahre. Über die Höhe des Beitrags, den Thermoplan jährlich zahlen wird, wurde gemäss Mitteilung Stillschweigen vereinbart.

Der Ertrag aus dem Namensrecht geht an die Stadion Luzern AG, welche für den Unterhalt des Stadions verantwortlich ist. Dieses befindet sich gemäss der Mitteilung mehrheitlich im Eigentum von Gesellschaften, die Alpstaeg gehören.