Stadt Bern stellt Freinacht für YB-Frauen in Aussicht

Keystone-SDA

Gewinnen die YB-Frauen am Sonntag den Schweizer Cup, gibt es in der Stadt Bern eine Freinacht. Das hat Polizeiinspektor Marc Heeb verfügt, wie er am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

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(Keystone-SDA) Die Beizen in Bern könnten demnach in der Nacht auf Montag uneingeschränkt geöffnet bleiben. Freinächte werden jeweils auch bei Titelgewinnen der YB-Männer gewährt.

Die YB-Frauen treffen im Cupfinal vom Sonntag auf Servette. Das Spiel findet in Winterthur statt. Für die YB-Fans gibt es einen Extrazug mit rund 800 Plätzen, und dieser wird sehr gut ausgelastet sein: Bis Freitagmorgen wurden 730 Tickets für den Zug verkauft, wie es bei YB hiess.