Stadt Bern stimmt der Juso-Initiative zu

Die Stadt Bern und das 34-Seelen-Dorf Schelten im Berner Jura haben als bisher einzige Schweizer Gemeinden Ja gesagt zur Juso-Erbschaftssteuerinitiative. In der Stadt Bern lag die Zustimmungsrate bei 50,75 Prozent.

(Keystone-SDA) 20’485 Stimmende in der Bundesstadt legten ein Ja in die Urne, 19’881 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,5 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

In Schelten hiessen zehn Stimmende das Volksbegehren gut, acht lehnten es ab. Das ergibt einen noch höheren Ja-Stimmen-Anteil von 55,6 Prozent. Bern und Schelten sind kurz vor dem Endergebnis die einzigen Gemeinden in der Schweiz, die Ja gesagt haben zur Initiative «für eine Zukunft».