Stadt Biel und Kanton Bern sanieren strategische Kreuzung

Keystone-SDA

Die Kreuzung der Solothurnstrasse mit der Länggasse in Biel soll neu gestaltet werden. Kanton und Stadt arbeiten dazu Hand in Hand. Am Ende soll die Kreuzung sicherer, aber auch angenehmer für alle Nutzenden werden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Kreuzung sei ein strategischer Punkt auf dem Bieler Strassennetz, der die Stadt mit dem Jurasüdfuss verbindet, hiess es in einer Mitteilung der Stadt Biel vom Freitag. Nun soll die Kreuzung zu einem funktionaleren, sichereren und barrierefreien öffentlichen Raum werden.

Der Kanton wird die veraltete Ampelanlage modernisieren und die Kreuzung entsprechend heutiger Normen verbessern. Die Bushaltestellen werden behindertengerecht ausgestaltet. Die Stadt Biel hebt die bisher separate Abbiegespur auf, über die die Fahrzeuge heute nach rechts in die Länggasse einbiegen können. So kann der nötige Raum gewonnen werden, wie die Bieler Behörden in ihrer Mitteilung erklären.

Der landschaftlich gestaltete Platz erhält einen durchlässigen Belag, damit das Regenwasser versickern kann. Für Erholung und Begegnung im Quartier wird der Platz möbliert.

Der Kanton Bern plant den Baustart Ende 2025. Für das Projekt beantragt der Bieler Gemeinderat dem Stadtrat einen Verpflichtungskredit von 800’000 Franken. Anfang Jahr führte der Kanton einen partizipativen Prozess durch, um auch Stellungnahmen der Anwohnenden einzuholen. Die Rückmeldungen fielen laut Stadt grösstenteils positiv aus.