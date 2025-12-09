Stadt Biel unterstützt fünf Kulturschaffende

Die Stadt Biel unterstützt die Karriereentwicklung von fünf Kunstschaffenden mit einem Unterstützungsbeitrag. 2026 und 2027 erhalten die fünf Künstlerinnen und Künstler ein Stipendium von maximal 20'000 Franken pro Jahr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Stipendien erhalten Tobias Aeschbacher (Comic), Beth Dillon (Bildende Kunst), Fanny Krähenbühl (Bühnenkunst), Luise Maier (Literatur) und Paquita Maria (Musik), wie die Bieler Stadtbehörden am Dienstag mitteilten.

Für die zweijährigen Stipendien bewarben sich 38 Kunstschaffende.