Stadt Chur hebt maximale Belegungszahlen für Aulen vorerst auf

Keystone-SDA

Der Churer Stadtrat hat die maximalen Belegungszahlen für Aulen vorläufig aufgehoben. Gemeinsam mit der Gebäudeversicherung Graubünden sollen derzeit die definitiven Belegungen geprüft werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vom 13. bis 30. März finden Brandschutz-Begehungen in sämtlichen Schulen statt. Wenn nötig, sollen dann maximale Personenbelegungszahlen festgelegt werden.

Mitte Februar ergab eine Begehung im Giacometti-Schulhaus eine maximale Belegungszahl von 50 Personen in der Aula. Auf dieser Basis legten die Behörden die Limiten für sämtliche Aulen fest. Dies stellte jedoch die Schulen vor grosse betriebliche Herausforderungen, wie es im Communiqué vom Donnerstag hiess.