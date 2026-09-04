Stadt Kriens will in Neubaugebiet einen Park realisieren

Keystone-SDA

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Im Neubaugebiet Mattenhof in der Stadt Kriens LU soll für die Bevölkerung Platz zum Verweilen geschaffen werden. Der Stadtrat will dort für 6,33 Millionen Franken den drei Fussballfelder grossen Grabenhofpark realisieren.

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(Keystone-SDA) Umgesetzt wird ein Projekt der Freiraumarchitektur GmbH, das sich in einem Wettbewerb durchgesetzt hat. Als nächstes wird das Stadtparlament über das Vorhaben entscheiden, wie die Stadt Kriens am Freitag mitteilte.

Im südlichen Teil von Kriens rund um den Mattenhof wurde in den letzten Jahren viel gebaut. 2020 wurde, bei der Abstimmung zur Pilatus Arena, den Stimmberechtigten auf dem Grabenhofareal eine Freizeitfläche zugesichert. Dieses Versprechen solle nun umgesetzt werden, teilte die Stadt Kriens mit.

Der 22’000 Quadratmeter grosse Grabenhof-Park soll durch einen Fuss- und Veloweg erschlossen werden. Er soll mit Bäumen bepflanzt und über zwei Plätze verfügen: der «Alltagsplatz» soll für Picknicks und Bewegung ausgerüstet werden, die «Waldlichtung» soll über einen Spielplatz, Sitzgelegenheiten und ein WC verfügen. Auch ein mobiles Verpflegungsangebot soll im Park möglich sein.

Im südlichen Teil des Parks befindet sich am Schlimbach eine Auenlandschaft. Diese gehört zu einem kantonalen Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt des Kantons Luzern.

Der Park soll bis Frühling 2029 eröffnet werden.