Stadt Luzern ehrt Ursula Hildebrand mit Kunst- und Kulturpreis 2026

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Die Stadt Luzern zeichnet die Theaterschaffende Ursula Hildebrand mit dem Kunst- und Kulturpreis 2026 aus. Anerkennungspreise gehen zudem an Grafikdesigner Erich Brechbühl und das Openair Funk am See.

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(Keystone-SDA) Der Stadtrat würdigt Ursula Hildebrand für ihr langjähriges Wirken als freie Theaterschaffende und «wichtige Stimme» der Luzerner Kulturszene, wie die Stadt am Freitag in einem Communiqué mitteilte. Hildebrand sei nicht nur eine prägende Theatermacherin, sondern auch Netzwerkerin und «beharrliche Vermittlerin zwischen Kunst, Gesellschaft und Menschen», hiess es weiter.

Der Kunst- und Kulturpreis für die Regisseurin, Schauspielerin und künstlerische Leiterin des «sonah theater» ist mit 25’000 Franken dotiert.

Mit je einem Anerkennungspreis ausgezeichnet werden zudem der Luzerner Grafikdesigner Erich Brechbühl und das Openair Funk am See.

Brechbühl zählt zu den profiliertesten Grafikdesignern der Schweiz und prägte die Plakatkultur weit über Luzern hinaus, wie es hiess. Das nicht kommerzielle Musikfestival Funk am See ist seit 1996 ein fester Bestandteil des Luzerner Kulturlebens und wird für sein langjähriges Engagement in der regionalen Musik- und Jugendkultur geehrt.

Die beiden Anerkennungspreise sind mit je 10’000 Franken dotiert. Die Preisübergabe findet am 15. November im Luzerner Theater statt.