Stadt Luzern weist die tiefste Wohneigentumsquote auf

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern ist 2024 rund ein Drittel der bewohnten Wohnungen selbst genutzt worden. Nur rund jede siebte Person hat dort im Eigentum gelebt.

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(Keystone-SDA) Gemäss der aktuellen Strukturerhebung des Bundes waren 2024 im Kanton Luzern 33 Prozent aller bewohnten Wohnungen Eigentumswohnungen, 64 Prozent Mietwohnungen, wie Statistik Luzern (Lustat) am Montag mitteilte. Damit liegt der Kanton sowohl unter dem Zentralschweizer als auch unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von jeweils 36 Prozent.

Innerhalb des Kantons zeigen sich grosse regionale Unterschiede, wie es im Communiqué hiess. Am höchsten ist der Anteil selbst genutzten Wohneigentums im Entlebuch (50 Prozent), gefolgt von Rooterberg/Rigi (47 Prozent). Den tiefsten Wert weist die Stadt Luzern auf (15 Prozent). Auch im «Agglomerationskern» bleibt Wohneigentum mit 30 Prozent vergleichsweise selten, wie es weiter hiess.

Im Vergleich mit anderen Kantonen fällt die Wohneigentumsquote sehr unterschiedlich aus. Sie reicht laut Lustat von 14 Prozent in Basel-Stadt bis 56 Prozent in Appenzell Innerrhoden.