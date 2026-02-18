Stadt Luzern zufrieden mit Brandschutz an der Fasnacht

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern zeigt sich zufrieden mit dem Brandschutz während der Luzerner Fasnacht. Die Feuerpolizei kontrollierte rund 90 Lokalitäten und Verpflegungsstände, ordnete Optimierungen an und sprach vereinzelte Mahnungen aus.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Vorschriften zur Personenbelegungen wurden «mehrheitlich eingehalten», wobei einzelne Betriebe an die Einhaltung gemahnt wurden, wie die Stadt Luzern am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Offenes Feuer war keines anzutreffen.

Die Beratung durch die Feuerpolizei vor und während der Fasnacht sei geschätzt worden, hiess es weiter. Feuerwehreinsätze im Zusammenhang mit der Fasnacht seien «kaum» verzeichnet worden.

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS in der Nacht auf den 1. Januar, hatte die Stadt Luzern einen Fokus auf den Brandschutz und die Kontrollen gelegt.

Als weitere Sicherheitsmassnahme setzte die Stadt erneut auf Personenlenkungen. Sie aktivierte wiederholt ein Einbahnsystem beim Rathaussteg. Die Lenkungen waren besonders zu Spitzenzeiten während der Tagwache, am Samstagabend oder nach dem Umzug am Montagnachmittag nötig.

Regen erschwerte Reinigungsarbeiten

Weiter zeigte sich die Stadt erfreut über die Abnahme der Vorfälle mit Feuerwerkskörpern. Wie die Polizei am Mittwoch bereits mitteilte, verzeichnete sie über die Fasnachtstage einen einzelnen Vorfall mit einem Böller, der zu Verletzungen führte.

Die Reinigungsarbeiten der Stadt seien durch das Regenwetter erschwert gewesen. Nichtsdestotrotz seien die Strassen nach den Umzügen zeitgerecht freigegeben worden, teilte die Stadt weiter mit. Die Abfallsperren auf dem Rathaussteg und entlang der Reuss hätten sich bewährt. Genaue Zahlen zu den Abfallmengen seien derzeit noch nicht bekannt.

Die Fasnacht in der Stadt Luzern war aufgrund des Wetters etwas weniger stark besucht als im Vorjahr. Über alle sechs Fasnachtstage hinweg feierten rund 280’000 Besucherinnen und Besucher die fünfte Jahreszeit. Gemäss Schätzungen der Polizei waren es im vergangenen Jahr 350’000 Personen gewesen.