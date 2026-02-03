Stadt will Strassenumgestaltung in Luzern definitiv übernehmen

Die Stadt Luzern zieht eine positive Bilanz zum Test mit weniger Parkplätzen und mehr Grünflächen auf der Winkelriedstrasse. Sie will die Umgestaltung mit zwei zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen und kleinen Anpassungen bei den Veloabstellplätzen definitiv übernehmen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die zwei Kurzzeitparkplätze sind im nördlichen Abschnitt geplant, für die Veloabstellplätze soll eine begrünte Fläche umgenutzt werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Alle weiteren Elemente sollen unverändert bestehen bleiben.

Mehr Sicherheit für die Fussgängerinnen und Fussgänger sowie die Velofahrenden, weniger Falschparkierungen und eine höhere Aufenthaltsqualität: Die Ziele der Tests der Winkelriedstrasse wurden laut der Mitteilung «weitgehend erreicht». Die Auswertung von Messdaten und Rückmeldungen zeigte nach zehn Monaten Testbetrieb ein insgesamt «positives» Bild, wie es hiess.

Ein zentraler Bestandteil des Tests war die Umnutzung von Parkplätzen. Ein Teil der zuvor 51 Parkfelder wurde in 16 Kurzzeitparkplätze, sechs Güterumschlagsflächen sowie sieben Parkplätze für Handwerks- und Servicebetriebe umgewandelt.

Wie die Stadt schrieb, wurden Kreuzungen übersichtlicher gestaltet und der Güterumschlag auf der Strasse reduziert. Kurzzeit- sowie Parkplätze für Handwerks- und Servicebetriebe waren gemäss Communiqué gut ausgelastet. Die gemessenen Geschwindigkeiten und Verkehrsmengen blieben praktisch unverändert.

In einer Umfrage während der Testphase bewerteten Anwohnende und Passantinnen den Test mehrheitlich positiv. Kritischer äusserte sich ein Teil des Gewerbes, insbesondere wegen der reduzierten Parkplätze für die Kundinnen und Kunden.