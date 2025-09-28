Stadt Zürich sagt Ja zu Ersatzneubau für Gesundheitszentrum
Das Stadtzürcher Stimmvolk hat mit 89,3 Prozent Ja-Stimmen 92,4 Millionen Franken bewilligt für einen Ersatzneubau beim Gesundheitszentrum für das Alter Bachwiesen. Das Gebäude soll 2030 fertig sein.
(Keystone-SDA) 107’165 stimmten für den Ersatzneubau, 12’888 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,4 Prozent.
Geplant ist ein siebenstöckiger Ersatzneubau mit sechs Wohnbereiche. Das bestehende Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Gesundheitszentrum. Insgesamt gibt es 96 Einer- und 12 Zweierzimmer mit Bad. Auf dem Dach entsteht ein 900 Quadratmeter grosser Garten mit einem Rundweg.
Mit dem Ersatzneubau können insgesamt 184 Plätze zur Verfügung gestellt werden, das heisst 48 Plätze mehr als heute. Baustart ist für Herbst 2026 vorgesehen.