The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Stadt Zürich sagt Ja zu Ersatzneubau für Gesundheitszentrum

Keystone-SDA

Das Stadtzürcher Stimmvolk hat mit 89,3 Prozent Ja-Stimmen 92,4 Millionen Franken bewilligt für einen Ersatzneubau beim Gesundheitszentrum für das Alter Bachwiesen. Das Gebäude soll 2030 fertig sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) 107’165 stimmten für den Ersatzneubau, 12’888 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,4 Prozent.

Geplant ist ein siebenstöckiger Ersatzneubau mit sechs Wohnbereiche. Das bestehende Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Gesundheitszentrum. Insgesamt gibt es 96 Einer- und 12 Zweierzimmer mit Bad. Auf dem Dach entsteht ein 900 Quadratmeter grosser Garten mit einem Rundweg.

Mit dem Ersatzneubau können insgesamt 184 Plätze zur Verfügung gestellt werden, das heisst 48 Plätze mehr als heute. Baustart ist für Herbst 2026 vorgesehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft