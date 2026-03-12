Stadt Zürich signalisiert versehentlich Tempo 30

Die Stadt Zürich hat an der Lagerstrasse beim Hauptbahnhof versehentlich Tempo 30 signalisiert. Nun werden die Tafeln und Signalisationen wieder entfernt.

(Keystone-SDA) Auf Anfang Jahr wurde das Tempo-30-Regime zwischen Lang- und Kasernenstrasse theoretisch rechtskräftig – allerdings fehlt für die Umsetzung noch der entsprechende Regierungsratsbeschluss. Wegen eines Missverständnisses sei die Umsetzung dennoch in Auftrag gegeben worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Diese Woche wurden die Arbeiten erledigt. In den nächsten Tagen dürfen die Mitarbeitenden dann erneut ausrücken – um die Tafeln und Markierungen wieder zu entfernen. Bis auf Weiteres gilt wieder offiziell Tempo 50. Wann der Regierungsratsbeschluss vorliegen wird, ist noch ungewiss.