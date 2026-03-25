Stadt Zürich zahlt 2026 keine Energiekostenzulage aus

Keystone-SDA

In diesem Jahr erhalten ärmere Haushalte keine Energiekostenzulage von der Stadt Zürich. Während die Preise bei Gas und Öl sanken, waren die Preissteigerung für Holz zu gering.

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(Keystone-SDA) Damit die Stadt den Heizkosten-Zustupf auszahlt, müsste der Preis eines Energieträgers im Vergleich zu dessen tiefstem Preis in einer der drei vorangegangenen Heizperioden um 30 Prozent gestiegen sein.

Laut einer Mitteilung des Stadtrats vom Mittwoch war dies jedoch nicht der Fall. Während beim Gas der Preis um ein Prozent sank und bei Öl um 8 Prozent, resultierte beim Holz eine Preiserhöhung von «nur» 7 Prozent.

Für die Preisentwicklung wurde die aktuelle Periode März 2025 bis Februar 2026 mit der Referenzperiode März 2024 bis Februar 2025 verglichen. Seit 2023 unterstützt die Stadt Haushalte mit geringen finanziellen Mitteln bei den Heizkosten.

Als «einkommensschwach» gelten rund 90’000 Stadtzürcherinnen und -zürcher. Sie beziehen zwar keine Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen, sind aber auf die individuelle Prämienverbilligung angewiesen.