The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Stadtberner Gemeinderat plant acht neue Tempo-30-Zonen

Keystone-SDA

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat einen Kredit von 295'000 Franken für die Projektierung und Umsetzung von acht neuen Tempo-30-Zonen genehmigt. Zunächst werden aber verkehrstechnische Gutachten erstellt, wie er am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Betroffen sind Abschnitte auf der Ostermundigenstrasse, der Schanzenstrasse, dem Aargauerstalden, dem Grossen Muristalden und der Muristrasse Nord, der Brunnadernstrasse Nord, der Schlossstrasse, der Effingerstrasse und der Eymattstrasse, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb. Die Abschnitte sollen ab Herbst dieses Jahres eingerichtet werden.

Im Rahmen der Projektierung will er gemeinsam mit Blaulichtorganisationen und Bernmobil eruieren, wie Tempo 30 auf den betroffenen Abschnitten verhältnismässig umgesetzt werden kann. Ziel sei es, den Verkehrsfluss zu gewährleisten und Fahrzeitverluste zu minimieren.

Nach 2018, 2020 und 2022 hat der Gemeinderat zum vierten Mal ein Tempo-30-Paket und einen Kredit von 295’000 Franken für die entsprechende Projektierung und Umsetzung genehmigt, wie er weiter schrieb. Mit den Verkehrsberuhigungen will der Gemeinderat mehr Sicherheit im Verkehr und auf den Schulwegen, weniger Lärm und Abgase und eine bessere Wohnqualität erreichen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft