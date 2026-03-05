Stadtberner Gemeinderat plant acht neue Tempo-30-Zonen

Keystone-SDA

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat einen Kredit von 295'000 Franken für die Projektierung und Umsetzung von acht neuen Tempo-30-Zonen genehmigt. Zunächst werden aber verkehrstechnische Gutachten erstellt, wie er am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Betroffen sind Abschnitte auf der Ostermundigenstrasse, der Schanzenstrasse, dem Aargauerstalden, dem Grossen Muristalden und der Muristrasse Nord, der Brunnadernstrasse Nord, der Schlossstrasse, der Effingerstrasse und der Eymattstrasse, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb. Die Abschnitte sollen ab Herbst dieses Jahres eingerichtet werden.

Im Rahmen der Projektierung will er gemeinsam mit Blaulichtorganisationen und Bernmobil eruieren, wie Tempo 30 auf den betroffenen Abschnitten verhältnismässig umgesetzt werden kann. Ziel sei es, den Verkehrsfluss zu gewährleisten und Fahrzeitverluste zu minimieren.

Nach 2018, 2020 und 2022 hat der Gemeinderat zum vierten Mal ein Tempo-30-Paket und einen Kredit von 295’000 Franken für die entsprechende Projektierung und Umsetzung genehmigt, wie er weiter schrieb. Mit den Verkehrsberuhigungen will der Gemeinderat mehr Sicherheit im Verkehr und auf den Schulwegen, weniger Lärm und Abgase und eine bessere Wohnqualität erreichen.