Stadtpolizei Winterthur erwischt zwei mutmassliche Diebesbanden

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Dienstagnachmittag am Bahnhof Oberwinterthur zwei Banden von mutmasslichen Taschendieben festgenommen. Sie sollen Bankkarten entwendet und damit missbräuchlich Bargeld bezogen haben. Nach ihnen wurde bereits gesucht.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Fahnder der Stadtpolizei Winterthur beobachteten kurz nach 14 Uhr zwei Männer, die sich auffällig verhielten, wie die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mitteilte. Sie sahen, wie einer der beiden Männer an einem Bankomaten Bargeld bezog. Danach warf der Mann die gestohlene Bankkarte unter einen parkierten Personenwagen.

Die Stadtpolizei Winterthur verhaftete die beiden Männer einen 22-jährigen und einen 28-jährigen Rumänen.

Kurz nach der Verhaftung fiel den Polizisten ein Fahrzeug mit drei Insassen. Zwei Frauen stiegen aus, vermummten sich teilweise mit Brille, Schal und Kopfbedeckung und begaben sich zum Bankomaten. Dort versuchten sie mit drei gestohlenen Kreditkarten Bargeld zu beziehen.

6000 Franken im Auto gefunden

Als die Polizei anschliessend eine Personenkontrolle durchführte, konnte sie die Kreditkarten sicherstellen und die beiden Frauen, eine 24-jährige und eine 35-jährige Bulgarin, verhaften. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fand die Polizei 6000 Franken und nahm auch den 32-jährigen bulgarischen Fahrer fest.

Es stellte sich heraus, dass alle fünf verhafteten Personen in der gesamten Deutschschweiz wegen Taschendiebstählen gesucht werden.