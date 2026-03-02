Stadtrat Luzern will Planungsbericht zur hausärztlichen Versorgung

Die Luzerner Stadtregierung will einen Planungsbericht zur hausärztlichen Versorgung erarbeiten. Dieser soll aufzeigen, wie die Stadt allfälligen Lücken in der medizinischen Grundversorgung entgegenwirken kann.

(Keystone-SDA) Der Stadtrat beantragt dem Grossen Stadtrat, eine entsprechende Motion der Grünen Fraktion anzunehmen, wie aus der am Montag publizierten Stellungnahme hervorgeht. Er wolle eine umfassende, niederschwellige und für alle zugängliche medizinische Grundversorgung sicherstellen.

Der Fachkräftemangel betreffe auch die Stadt Luzern. Die Altersstruktur der Ärzteschaft führe zu Herausforderungen, hielt der Stadtrat fest. In den kommenden Jahren werden mehr Fachpersonen das Pensionsalter erreichen als Nachwuchs in den Beruf eintritt. Zudem steige der effektive Personalbedarf, da die Teilzeitarbeit häufiger wird. Diese Erkenntnisse habe der kantonale Planungsbericht über die Grundversorgung 2024 gebracht.

Zwar stehe die Stadt Luzern in der hausärztlichen Versorgung stabiler da als der Schweizer Durchschnitt sowie die ländlichen Regionen des Kantons. Doch bestehe in der Stadt insbesondere ein akuter Bedarf an Heimärztinnen und -ärzten in der Altersversorgung sowie an Kinderärztinnen und-ärzten in der Schulgesundheit.

Mit dem Bericht will der Stadtrat eine externe Stelle beauftragen. Dies koste zwischen 60’000 und 70’000 Franken. Die Motion fordert in der Erarbeitung einen Austausch mit weiteren relevanten Akteuren wie Spitälern, Pflegeheimen, Apotheken oder den Krankenkassen.

Wie der Stadtrat in seiner Stellungnahme weiter schrieb, sei die Stadt zurzeit bereits im Austausch mit verschiedenen Hausarztpraxen. Dies im Rahmen eines Projekts, bei dem sie sich beim Kanton für eine «pilothafte Umsetzung eines regionalen Gesundheitsnetzwerks» bewirbt. Jenes Projekt ist Teil der Luzerner Gemeindestrategie.