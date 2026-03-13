Stadtrat Michael Baumer will nicht Zürcher Stadtpräsident werden

Keystone-SDA

FDP-Stadtrat Michael Baumer hat sich gegen eine Kandidatur für das Zürcher Stadtpräsidium entschieden. Somit dürfte der Weg für Raphael Golta (SP) im zweiten Wahlgang frei sein.

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(Keystone-SDA) Baumer will seine Arbeit im Departement der Industriellen Betriebe in der kommenden Legislaturperiode weiterführen, wie die FDP Stadt Zürich am Freitag mitteilte. «Hier kann ich konkret etwas für die Stadt Zürich bewegen», liess sich Baumer zitieren. Er wolle die Arbeit weiterführen und laufende Projekte konsequent vorantreiben.

Ob Baumer in den Industriellen Betrieben bleiben kann, ist allerdings offen. Parlamentarierinnen und Parlamentarier der linken Parteien haben ihre Stadträte bereits aufgefordert, Gespräche über die Departementsverteilung zu führen.

Der eigentliche Kandidat der FDP, Përparim Avdili, schaffte es nicht in den Stadtrat. Nur gewählte Stadträtinnen und Stadträte können im zweiten Wahlgang am 10. Mai antreten. Die FDP gibt keine Wahlempfehlung ab, wie sie in der Mitteilung schreibt.

Golta verpasste absolutes Mehr

Der andere mögliche Gegner Goltas, Andreas Hauri (GLP), liess bereits gegenüber diversen Medien verlauten, dass er Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements bleiben wolle. Dass eine oder einer der weiteren sechs Stadträtinnen und Stadträte der SP oder der Grünen antreten wird, ist eher unwahrscheinlich. Eine stille Wahl ist aber auch ohne Konkurrenz nicht möglich.

Bei der Wahl am 8. März verpasste Golta das absolute Mehr von 57’562 Stimmen um 2730 Stimmen. Avdili als Goltas grösster Konkurrent erhielt 28’053, SVP-Kandidat Ueli Bamert 15’072 und GLP-Kandidatin Serap Kahriman 10’602 Stimmen. Weit zurück lagen mit 944 Stimmen Marcel Bühler (FL Züri) und Peter Vetsch (parteilos) mit 409 Stimmen. Auf Vereinzelte entfielen 5210 Stimmen.