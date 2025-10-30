Stadtwerk Winterthur soll der Stadt 10,5 Millionen abliefern

Keystone-SDA

Der Winterthurer Energieversorger Stadtwerk soll nächstes Jahr 10,5 Millionen Franken an den städtischen Steuerhaushalt zahlen. Dies beantragt der Stadtrat dem Parlament.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die beantragte Vergütung für 2026 liegt sowohl über den im Budget 2025 vorgesehenen 10,03 Millionen Franken als auch über der effektiven Vergütung von 8,9 Millionen Franken im Jahr 2024, wie aus einer Medienmitteilung der Stadt vom Donnertag hervor geht.

Die effektive Höhe wird nach dem Jahresabschluss 2026 festgelegt, heisst es weiter. Je nach Abschluss kann sie somit von den budgetierten 10,5 Millionen Franken abweichen.