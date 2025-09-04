Stadtzürcher FDP nominiert drei Stadtratskandidaten

Keystone-SDA

Die Stadtzürcher FDP hat am Donnerstagabend drei Kandidaten für die Stadtratswahlen nominiert. Perparïm Avdili will Stadtpräsident werden, die weiteren Kandidierenden sind Marita Verbali und der bisherige Stadtrat Michael Baumer.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Delegierten stellten die drei Vorgeschlagenen einstimmig für die Wahlen auf, wie die FDP mitteilte. Avdili ist auch Präsident der Stadtpartei und Gemeinderat. Er wird gegen grosse Konkurrenz antreten: Bisher meldeten schon Raphael Golta (SP), Serap Kahriman (GLP) und Ueli Bamert (SVP) Ambitionen auf das höchste Amt an. Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) tritt nicht mehr an.

Die FDP muss nicht nur den Sitz von Michael Baumer sichern, der den Industriellen Betrieben vorsteht, sondern auch den des abtretenden Filippo Leutenegger verteidigen. Neben den beiden Männern tritt Marita Verbali an, die seit 2023 im Stadtparlament sitzt.

Bei der Vorstellung im Juli zeigte sich die Partei stolz darauf, ein «diverses Ticket» anzubieten, also sowohl eine Frau als auch Politiker mit Migrationshintergrund aufzustellen.

Die FDP nominierte ihre Kandidatinnen und Kandidaten später als die anderen Parteien. Insgesamt umfasst das Feld bereits 17 Namen. Die Kandidierenden von FDP, SVP, SP, Grünen, GLP, Mitte, EVP, AL und Jungfreisinnigen treten für neun Sitze an. Die Wahlen finden am 8. März 2026 statt