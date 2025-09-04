The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Stadtzürcher FDP nominiert drei Stadtratskandidaten

Keystone-SDA

Die Stadtzürcher FDP hat am Donnerstagabend drei Kandidaten für die Stadtratswahlen nominiert. Perparïm Avdili will Stadtpräsident werden, die weiteren Kandidierenden sind Marita Verbali und der bisherige Stadtrat Michael Baumer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Delegierten stellten die drei Vorgeschlagenen einstimmig für die Wahlen auf, wie die FDP mitteilte. Avdili ist auch Präsident der Stadtpartei und Gemeinderat. Er wird gegen grosse Konkurrenz antreten: Bisher meldeten schon Raphael Golta (SP), Serap Kahriman (GLP) und Ueli Bamert (SVP) Ambitionen auf das höchste Amt an. Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) tritt nicht mehr an.

Die FDP muss nicht nur den Sitz von Michael Baumer sichern, der den Industriellen Betrieben vorsteht, sondern auch den des abtretenden Filippo Leutenegger verteidigen. Neben den beiden Männern tritt Marita Verbali an, die seit 2023 im Stadtparlament sitzt.

Bei der Vorstellung im Juli zeigte sich die Partei stolz darauf, ein «diverses Ticket» anzubieten, also sowohl eine Frau als auch Politiker mit Migrationshintergrund aufzustellen.

Die FDP nominierte ihre Kandidatinnen und Kandidaten später als die anderen Parteien. Insgesamt umfasst das Feld bereits 17 Namen. Die Kandidierenden von FDP, SVP, SP, Grünen, GLP, Mitte, EVP, AL und Jungfreisinnigen treten für neun Sitze an. Die Wahlen finden am 8. März 2026 statt

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft