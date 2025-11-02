Star aus Hitserie «Ted Lasso» spielt in neuer Schweizer Sitcom mit

Keystone-SDA

Mit Cristo Fernández spielt in der neuen Schweizer Sitcom "Unsere kleine Botschaft" ein Star von internationalem Format mit. Der 34-jährige Mexikaner verkörperte in der Erfolgsserie "Ted Lasso" den lebensfreudigen Fussballer Dani Rojas.

(Keystone-SDA) Showrunner Marco Mueller und Fernández lernten sich 2016 beim Guadalajara Film Festival kennen, wo letzterer als freiwilliger Helfer arbeitete, wie die Tamedia-Zeitungen am Sonntag schrieben. Über die Jahre hinweg seien sie immer in Kontakt geblieben.

«Eine Serie, die in einer Schweizer Botschaft in Lateinamerika spielt, sollte auch wirklich lateinamerikanische Gesichter zeigen», sagte Mueller im Interview. Fernández sei im Moment einer der gefragtesten lateinamerikanischen Schauspieler in den USA. Er verfüge über Starpower, Humor und kulturelle Glaubwürdigkeit.

«Er war von Anfang an interessiert – die Herausforderung war mehr, ob die Dreharbeiten in seinen vollen Terminkalender passen», so Mueller. Die Gage von Fernández entspreche den üblichen Honoraren für Schauspielende bei Schweizer Film- und Serienproduktionen.

«Unsere kleine Botschaft» ist die erste Schweizer Sitcom seit 20 Jahren. Die Serie handelt von den Mitarbeitenden einer fiktiven Schweizer Botschaft in Lateinamerika. Die ersten Folgen wurden am 31. Oktober ausgestrahlt. Zum Cast gehören unter anderem Moderatorin Susanne Kunz, Parodistin Birgit Steinegger oder Komikerin Anaïs Decasper.