Statthalteramt bewilligt Berner Aarehafen mit Brücke im Marzili

Keystone-SDA

Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland hat den Neubau einer Auswasserungsstelle für Aareboote mit Fussgängerbrücke im Marzili bewilligt. Der neue Aarehafen soll im Rahmen der Gesamtsanierung und Erneuerung des Freibads Marzili entstehen.

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(Keystone-SDA) Noch pendent ist in diesem Zusammenhang das Baubewilligungsverfahren für den Abbruch und Neubau weiterer Infrastrukturen, wie das Hauptgebäude mit Gastronomiebetrieb im «Marzili»-Bad.

Gegen das Baugesuch des Aarehafens mit Fussgängerbrücke gingen sieben Beschwerden ein, wie aus einer Mitteilung des Regierungsstatthalteramtes Bern-Mittelland vom Freitag hervorgeht.

Die Einsprachen betrafen einerseits Befürchtungen zusätzlicher Lärm- und Abfallbelastung sowie Beeinträchtigungen der Fauna und Flora. Auch wurden Bedenken betreffend die Aufhebung von Parkplätzen und zu den Investitionen geäussert. Diverse Unklarheiten konnten laut Statthalteramt beseitigt werden, was zum Rückzug von Einsprachen geführt habe. Die übrigen Einsprachen wurden als unbegründet abgewiesen.

Für die Sanierung und Erneuerung des grossen Freibads zu Füssen des Bundeshauses war gemäss Behörden eine «umfassende naturschutzrechtliche Auseinandersetzung» nötig. Letztlich hätten sich alle involvierten Behörden positiv geäussert, schreibt das Statthalteramt. Das Freibad soll für 66,8 Millionen Franken erneuert werden.

Der Entscheid des Regierungssstatthalteramtes für den Bau Bau des Aarehafens kann noch angefochten werden.