Stephan Attiger zum dritten Mal Aargauer Landammann

Keystone-SDA

Stephan Attiger (FDP) wird 2026 zum dritten Mal Landammann des Kantons Aargau. Landstatthalter wird zum zweiten Mal Jean-Pierre Gallati (SVP), wie die Regierung des Kantons Aargau am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) übernimmt die Position von Dieter Egli (SP), Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI), wie es heisst.

Das Regierungsratsfoto 2026 wurde in der Netzleitstelle von Swissgrid aufgenommen, wie die Regierung schreibt. Es «nimmt das aktuelle und für Wirtschaft und Gesellschaft sehr wichtige Thema der Stom- und Versorgungssicherheit auf», wird Attiger zitiert.