The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stephanie Hackethal neue CEO der Spitalgruppe fmi

Keystone-SDA

Die Medizinerin und Gesundheitsökonomin Stephanie Hackethal wird neue Direktorin der Spitalgruppe Frutigen Meiringen Interlaken (fmi). Die bisherige CEO des Kantonsspitals Glarus wechselt Anfang März 2026 ins Berner Oberland.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vor ihrer Tätigkeit am Glarner Kantonsspital arbeitete Hackethal als operative Geschäftsführerin im Kinderspital Zürich. Als Generalistin mit medizinischem Hintergrund verstehe Hackethal die Sprache sowie die Anliegen aller Stakeholder im Spitalumfeld, schreibt die Spitalgruppe fmi in einer Mitteilung vom Freitag.

Ende Mai hatte CEO Daniela Wiest die Spitalgruppe für eine neue berufliche Herausforderung verlassen. In der Zwischenzeit übernahm Verwaltungsratspräsidentin Karin Ritschard Ugi auch die operative Leitung. Sie gibt diese Doppelfunktion nun wieder ab.

Im März gab die Spitalgruppe die Schliessung der Geburtenabteilung am Standort Frutigen bekannt. Gebärende würden künftig in Interlaken betreut. Der Entscheid sorgte in der Region für Kritik.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft