Stephanie Hackethal neue CEO der Spitalgruppe fmi
Die Medizinerin und Gesundheitsökonomin Stephanie Hackethal wird neue Direktorin der Spitalgruppe Frutigen Meiringen Interlaken (fmi). Die bisherige CEO des Kantonsspitals Glarus wechselt Anfang März 2026 ins Berner Oberland.
(Keystone-SDA) Vor ihrer Tätigkeit am Glarner Kantonsspital arbeitete Hackethal als operative Geschäftsführerin im Kinderspital Zürich. Als Generalistin mit medizinischem Hintergrund verstehe Hackethal die Sprache sowie die Anliegen aller Stakeholder im Spitalumfeld, schreibt die Spitalgruppe fmi in einer Mitteilung vom Freitag.
Ende Mai hatte CEO Daniela Wiest die Spitalgruppe für eine neue berufliche Herausforderung verlassen. In der Zwischenzeit übernahm Verwaltungsratspräsidentin Karin Ritschard Ugi auch die operative Leitung. Sie gibt diese Doppelfunktion nun wieder ab.
Im März gab die Spitalgruppe die Schliessung der Geburtenabteilung am Standort Frutigen bekannt. Gebärende würden künftig in Interlaken betreut. Der Entscheid sorgte in der Region für Kritik.