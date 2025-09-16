Sterneköchin Tanja Grandits eröffnet neues Restaurant in Oberwil BL

Keystone-SDA

Die Sterneköchin Tanja Grandits eröffnet am Donnerstag ihr zweites Restaurant. Sie wird voraussichtlich für die nächsten fünf Jahre neu den Schlüssel in Oberwil BL und weiterhin das Stucki in Basel führen, wie ihre Mediensprecherin am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Ursprünglich sei der Schlüssel als Übergangslösung während der geplanten Sanierung des Basler Restaurants geplant gewesen. Aus der Zwischenlösung wird nun ein zweites Standbein: «Aufgrund von Verzögerungen bei der Baubewilligung, bleibt der genaue Zeitpunkt der Arbeiten am Stucki offen», lässt sich Grandits in der Medienmitteilung zitieren.

Die Gespräche für die Sanierung würden ab Herbst dieses Jahres wieder aufgenommen. Geplant war ein Erweiterungsbau auf der Rückseite des denkmalgeschützten Restaurants, wie es auf der Website des beauftragten Architekturbüros heisst.

Der Fokus der Küche im Oberwiler Schlüssel liegt auf Gerichten mit viel Gemüse, Süsswasserfischen und etwas Fleisch. So stehen zum Beispiel Alpen-Zander mit Meerrettich, Randen und Kartoffelpüree sowie Spinatknödel mit Bergkäse und Wiesenkümmel auf der Karte, wie es im Communiqué heisst.

Grandits hat im Laufe ihrer Karriere 19 Gault-Millau-Punkte und zwei Michelin-Sternen erlangt. Sie übernahm das Restaurant auf dem Basler Bruderholz im Jahr 2008, zehn Jahre nach dem Tod des namensgebenden Sternekochs Hans Stucki.