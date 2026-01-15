Steuererklärung im Kanton Luzern erstmals komplett digital

Keystone-SDA

Die Luzerner Bevölkerung kann heuer zum ersten Mal die Steuererklärung vollständig online ausfüllen. Die Anwendung steht den Luzernerinnen und Luzernern ab dem 26. Januar zur Verfügung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Online-Steuerdeklaration «eSteuern.LU» ersetzt die bisherige herunterladbare Software, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

Die Online-Steuererklärung, die laut Mitteilung bereits in mehreren Schweizer Kantonen genutzt wird, funktioniert auf PC, Tablet und Smartphone. Der Zugang erfolgt über eine E-Mail-Adresse und eine Mobilnummer.

Die Software prüft Eingaben automatisch und zeigt den voraussichtlichen Steuerbetrag an. Laut dem Communiqué werden Stammdaten nach dem Login automatisch übernommen, wiederkehrende Eingaben entfallen.

Auch die Datenübernahme aus der Steuerperiode 2024 sei trotz Systemumstellung möglich, hiess es. Dazu benötige es einzig einen Datei-Import in die neue Applikation. Künftig werden Vorjahresdaten automatisch übernommen. Die Steuererklärung kann auch weiterhin auf Papier eingereicht werden, so die Staatskanzlei weiter.

Zur Unterstützung stehen Erklärvideos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und eine Online-Hilfe bereit.