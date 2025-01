Steven Spielberg wollte wegen «E.T.» Vater werden

Keystone-SDA

Die Arbeit am Set von "E.T." hat in Regisseur Steven Spielberg einen Kinderwunsch geweckt. Der Film habe ihn dazu gebracht, "zum ersten Mal Vater werden zu wollen", sagte der 78-Jährige bei einer Veranstaltung in New York City, wie das Branchenportal "People" berichtet. Vor den Dreharbeiten habe er noch nie darüber nachgedacht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Filmen des Klassikers, der 1982 in die Kinos kam, habe er sich wie ein Elternteil gefühlt, habe einen Beschützerinstinkt gegenüber den jungen Schauspielern gehabt – besonders bei Drew Barrymore, die damals erst sechs Jahre alt war. Da kam ihm laut «People» der Gedanke: «Vielleicht könnte das eines Tages mein echtes Leben sein».

Mittlerweile hat der Erfolgsregisseur («Schindlers Liste», «Catch Me If You Can») sieben Kinder und sechs Enkel. Fast allen davon habe er «E.T.», in dem ein Junge einen Ausserirdischen aufnimmt, schon gezeigt.