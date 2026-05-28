The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Strafanzeige gegen Berner Regierungsratsmitglied ist vom Tisch

Keystone-SDA

Eine Strafanzeige der Rroma Foundation gegen den Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg ist erledigt. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Stiftung und einer Privatperson abgewiesen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Grosse Rat des Kantons Bern lehnte Ende November 2024 ab, eine Ermächtigung für eine strafrechtliche Verfolgung des Regierungsrats zu erteilen. Hintergrund war eine Strafanzeige wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass der Rroma Foundation und einer Privatperson gegen Schnegg.

Er hatte in einem Interview bei Tamedia Anfang Mai 2024 unter anderem gesagt, aus der Ukraine würden vor allem Roma in die Schweiz flüchten. Viele davon sprächen weder Ukrainisch noch Russisch. Der Schutzstatus S würde von Roma-Clans ausgenutzt, «die mutmasslich nicht aus der Ukraine kommen.» Er gehe davon aus, dass diese Roma oft von Organisationen missbraucht würden.

Gegen die Nichterteilung der Ermächtigung legte die Stiftung eine Beschwerde ein. Das Bundesgericht hält in einem am Donnerstag publizierten Urteil fest, dass der Grosse Rat die Anliegen der Stiftung zur Kenntnis genommen und seinen Entscheid ausreichend begründet habe. Das höchste Schweizer Gericht hatte in diesem Fall nur eine beschränkte Prüfungsbefugnis. Die Verfahrensrechte in einem Fall wie dem vorliegenden sind beschränkt. (Urteil 1D_1 und 2/2025 vom 1.4.2026)

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft