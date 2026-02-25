Strafgericht Zug verhängt zwölf Jahre Haft für versuchten Mord

Keystone-SDA

Das Strafgericht Zug spricht einen 31-jährigen Mann des versuchten Mordes und weiteren Delikten schuldig. Es verhängte eine Haftstrafe von zwölf Jahren, einem Monat und fünf Tagen sowie einen Landesverweis.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Kosovare in einer Märznacht 2024 auf dem Landsgemeindeplatz in Zug auf einen Bekannten schoss, wie aus dem am Mittwoch am Gericht verlesenen Urteilsdispositiv hervorging. Das Opfer konnte mit Verletzungen am Oberkörper flüchten und kam auf die Intensivstation.

Die Zeugenaussagen, die den Beschuldigten als Täter benannten, betrachtete das Gericht als glaubhaft. Zusammen mit Beweisen wie elektronischen Standortdaten ergab sich ein «eindeutiges Bild», wie der Gerichtspräsident sagte.

Der Landesverweis gilt für zwölf Jahre. Das Gericht befindet den Beschuldigten auch der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz schuldig und verhängt zudem eine Busse. Das Urteil kann an das Obergericht Zug weitergezogen werden.