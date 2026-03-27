Strassen in Dubai nach Starkregen überflutet

Keystone-SDA

Nach Starkregen waren Strassen in einigen Städten der Vereinigten Arabischen Emirate überflutet. In Dubai steckten Autos im Wasser fest, Menschen wateten durch hüfthohes Wasser.

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(Keystone-SDA) Das meteorologische Institut der Emirate hatte eine entsprechende Wetterwarnung herausgegeben, die Region soll demnach noch bis zum Freitagabend davon betroffen sein.

Ein Bäcker in der Hafenstadt Schardscha sagte der staatlichen Zeitung «The National», er sei vom Wasser beim Ausliefern des Brotes gehindert worden. Er habe sein Fahrrad abgestellt und sei durch hüfthohes Wasser gewatet, um seine Kunden zu versorgen.

Auch der Katastrophenschutz warnt

Flüge in Schardscha waren vom Wetter am Freitag teilweise noch betroffen, wie die Flughafenbehörde auf X meldete. Die Polizei der Hafenstadt bat Anwohner in den sozialen Medien darum, von unnötigen Reisen abzusehen. Der Verkehr fliesse derzeit jedoch. Die Behörde für Katastrophenschutz der Emirate warnte auf X davor, überflutete Gegenden zu betreten.

Auch Teile von Abu Dhabi waren laut «The National» am Freitag überflutet. Seit den Morgenstunden hätten Aufräumarbeiten begonnen. Offizielle Angaben zu Schäden gibt es bisher nicht.

Seit Wochen kommt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Angriffen mit Drohnen und Raketen aus dem Iran. Die Bevölkerung am Golf sieht sich daher schon länger mit einem aussergewöhnlichen Alltag konfrontiert.