Strolchenfahrt hinterlässt in St. Gallen Blechschaden

Am Sonntagmorgen gegen 5.00 Uhr haben Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 Jahren in St. Gallen ein Auto gestohlen. Noch in derselben Strasse kollidierten sie mit einem parkierten Fahrzeug. Daraufhin flüchteten sie zu Fuss.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die alarmierte Patrouille entdeckte ein verlassenes Auto am Unfallort, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Eine weitere Patrouille hielt kurze Zeit später zwei flüchtende Jugendliche an. Ermittlungen führten zu zwei weiteren Jugendlichen.

