Stromausfall in der Aargauer Gemeinde Aarburg

In der Aargauer Gemeinde Aarburg ist es am Freitagabend zu einem Stromausfall gekommen. Gegen 21 Uhr empfahl der Kanton Aargau über die Warn-App Alert Swiss der Bevölkerung, einen Notfalltreffpunkt aufzusuchen, wenn sie Auskünfte oder Hilfe brauche. Gewarnt wurde zudem vor der Benützung von Liften. Auch der Stromverbrauch solle auf das Nötigste beschränkt werden.
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