Studie bestätigt Machbarkeit eines Gesundheitszentrums in Münsingen

Keystone-SDA

Die Gemeinde Münsingen hat eine Studie zur Nutzung des ehemaligen Spitalareals abgeschlossen. Es gebe einen Bedarf nach medizinischen Leistungen und das Areal sei für ein Gesundheitszentrum geeignet, teilte sie am Donnerstag mit. Sie will das Projekt deshalb weiter vorantreiben.

(Keystone-SDA) Ein Konzept sieht im ehemaligen Spital ein regionales Ärztezentrum, ein Walk-In-Angebot, ein ambulantes Operationszentrum und Angebote in den Bereichen Prävention, Rehabilitation und Langzeitpflege vor. Die Studie bestätige nun «das Potenzial und die grobe Machbarkeit des Vorhabens», wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb. Er hatte das Projekt im Februar 2025 vorgestellt.

Nun brauche es Fachwissen und finanzielle Mittel, schrieb der Gemeinderat weiter. Es bestünden noch keine verbindlichen Zusagen, etwa von Leistungserbringern. Gefragt sei aber Planungssicherheit.

«Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts ist der Erwerb des Areals und der Gebäude», wird Jürg Marti, der von der Gemeinde beauftragte Projektleiter, in der Mitteilung zitiert. Diesbezüglich würden erste Gespräche geführt.

Die Gemeinde Münsingen will sich an einem Kauf beteiligen, wenn die Finanzierung für die Entwicklung des Gesundheitszentrums gesichert ist.

Die Inselgruppe hatte das Spital Münsingen Mitte 2023 geschlossen.