Sujet der Berner Fasnacht 2026 zeigt Bär und Narr in Wimmelbild

Keystone-SDA

Das Sujet der Berner Fasnacht 2026 zeigt den Fasnachtsbären und den Narren im bunten Treiben in den Gassen der Stadt. Der Verein Bärner Fasnacht hat am Dienstag das Werk des Künstlers Dario Pietro Lischetti enthüllt.

(Keystone-SDA) Das «farbenfrohe und detailreiche Wimmelbild» zeige Zeile für Zeile den Ablauf der Fasnacht, schrieb der Verein in einer Mitteilung. Betrachtende könnten darin den beiden Hauptprotagonisten durch die fünfte Jahreszeit folgen.

Lischetti ist in Bern aufgewachsen und lebt schon länger am oberen Zürichsee. Er habe den Bezug und die Verbundenheit zu seiner Heimatstadt nie verloren, heisst es weiter. Der Künstler beschäftige sich in seinem Schaffen oft mit dem Erscheinungsbild und Charakter von Orten.

Am Dienstag, 11. November um 11.11 Uhr, wird der Bärner Fasnachtsbär in den Käfigturm begleitet, wo er seinen Winterschlaf abhält. Am Donnerstag, 19. Februar 2026, werden ihn die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler wieder wecken.