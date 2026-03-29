SVP ist stärkste Partei im Bernjurassischen Rat

Keystone-SDA

Gleichzeitig mit dem Grossen Rat und dem Regierungsrat haben die Stimmberechtigten im Berner Jura am Sonntag auch die Mitglieder des Bernjurassischen Rates gewählt. Die SVP bleibt dort mit 8 Sitzen die stärkste Kraft.

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(Keystone-SDA) Die SP gewann in dem Gremium 5 Sitze, zwei weniger als bei der letzten Wahl. Die Grünen errangen 4 Mandate (+1), ebenso wie die FDP, die ebenfalls einen Sitz gewann. Die EDU verdoppelte ihre Sitzzahl auf 2, die EVP konnte ihren Sitz halten. Die Mitte hingegen wird im Bernjurassischen Rat nicht mehr vertreten sein, sie verlor ihren einzigen Sitz. Es handelte sich um die erste Wahl ohne Kandidierende aus Moutier.

Insgesamt traten 125 Kandidierende an. Prägend für die diesjährige Wahl war der Kantonswechsel Moutiers. Wichtiger als die Auseinandersetzung zwischen pro-bernischen und pro-jurassischen Kräften dürfte in Zukunft im Rat das traditionelle Links-rechts-Schema werden.

Der Bernjurassische Rat übt Kompetenzen aus, die ihm im Rahmen eines Sonderstatuts zur Wahrung der Interessen der französischen Minderheit im Kanton Bern übertragen wurden. Unter anderem entscheidet er über die Vergabe von Geldern zur Kultur- und Sportförderung.