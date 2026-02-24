SVP-Nationalrat Mike Egger kündigt Nachwuchs an

Keystone-SDA

Der St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger und FDP-Politikerin Lisa Vincenz werden Eltern. Wie der Blick am Dienstag berichtet, erwarten die beiden im August ihr erstes Kind.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Kind sei geplant gewesen, sagte der 33-jährige Mike Egger zu blick.ch. Er freue sich «wahnsinnig».

Egger und die 31-jährige Lisa Vincenz hatten im Mai des Vorjahres standesamtlich geheiratet. Vincenz ist unter anderem Co-Präsidentin der FDP Frauen St. Gallen.

Die Partnerschaft zwischen Egger und Vincenz führt auch zu einer besonderen Konstellation im Bundeshaus. Vincenz ist die Tochter der FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher. Damit sitzt Egger mit seiner Schwiegermutter im Nationalrat.

Die parteiübergreifende Beziehung hatte in der Familie von Vincenz anfangs für Vorbehalte gesorgt. Ihr Grossvater habe scherzhaft mit Enterbung gedroht, erzählt Vincenz in Blick.