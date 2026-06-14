SVP steht vor dem Einzug in die Bündner Regierung

Keystone-SDA

Im Kanton Graubünden sind bei den Regierungswahlen 97 von 100 Gemeinden ausgezählt. Die SVP luchst der Mitte wohl einen Sitz in der fünfköpfigen Exekutive ab.

1 Minute

(Keystone-SDA) Valérie Favre Accola (SVP) liegt aktuell hinter den vier bisherigen Regierungsmitgliedern auf Rang Fünf. Der Vorsprung auf die Sechstplatzierte, Nora Saratz Cazin (GLP), beträgt rund 7000 Stimmen.

Ohne Wahlchance bleibt voraussichtlich Aita Zanetti (Mitte). Sie liegt knapp hinter Saratz Cazin auf Platz Sieben. Die Mitte würde somit einen Sitz in der fünfköpfigen Regierung einbüssen, die SVP nach 18 Jahren in die Regierung zurückkehren.

Die vier bisherigen Regierungsmitglieder – Martin Bühler (FDP), Marcus Caduff und Carmelia Maissen (Mitte) und Peter Peyer (SP) führen das Feld an.

Bühler vereint 40’755 Stimmen auf sich, Caduff 38’625 Stimmen. Maissen folgt mit 33’285 Stimmen, Peyer erzielt nach 97 ausgezählten Gemeinden das viertbeste Ergebnis mit 31’837 Stimmen.

Kommt es zu keinen Verschiebungen mehr, schaffen erstmals zwei Frauen den Sprung in die Bündner Regierung. Favre Accola wäre nach Maissen sowie Eveline Widmer-Schlumpf und Barbara Janom Steiner (beide SVP, später BDP) erst die vierte Frau in der Kantonsregierung.