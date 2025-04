Die Woche in der Schweiz

Die Schweizerinnen und Schweizer lieben Thailand. «Die glänzenden Sandstrände und das kristallklare Wasser locken in guten Jahren rund 200’000 Eidgenossen als Touristen auf die Inselgruppe, zusätzlich zu den über 10’000 Schweizern, die sich in Thailand langfristig niedergelassen haben», berichtete der Blick am Mittwoch.

Die Zeitung zitiert den Schweizer Botschafter Pedro Zwahlen: «Im Jahr 2024 hatten wir in Thailand 20 Motorradunfälle von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern zu verzeichnen – 10 davon tödlich. Das sind nur die Unfälle mit motorisierten Zweirädern, und nur in einem Jahr!»

Laut dem Global Status Report on Road Safety 2023 lag Thailand im Jahr 2021 weltweit an neunter Stelle bei den Verkehrstoten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Sitz in Genf schätzt die Zahl der Verkehrstoten in Thailand für das Jahr 2021 auf 18’000, das sind etwa 50 Todesopfer pro Tag. Motorräder waren für fast drei Viertel der tödlichen Unfälle verantwortlich.