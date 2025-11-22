Die Woche in der Schweiz

Letzten Freitag gaben die Schweiz und die Vereinigten Staaten bekannt, dass sie eine Vereinbarung über Zölle für Schweizer Exporte erzielt haben. Ist das gut? Die meisten begrüssten die Nachricht mit resigniertem Unterton: Der neue Satz von 15% ist besser als 39%, aber noch weit entfernt vom Ideal.

«Von Anfang an wurde die Schweizer Regierung vom Bewohner des Weissen Hauses gedemütigt. In der Gewissheit seiner Stärke führte er den Bundesrat an der Nase herum – dieser hatte keine andere Wahl, als an den Verhandlungstisch zurückzukehren und dabei Qualen und Spott zu erleiden», schrieb La Liberté in Fribourg, die von einem «Pyrrhussieg» sprach.

Sie wies darauf hin, dass Schweizer Unternehmen im Rahmen des Abkommens gezwungen würden, bis 2028 200 Milliarden US-Dollar (160 Milliarden Franken) in den USA zu investieren, «was unweigerlich die Verlagerung von Arbeitsplätzen über den Atlantik mit sich bringen wird», und die Schweiz müsse Importe von «kontroversen landwirtschaftlichen Produkten wie hormonbehandeltem Rindfleisch oder chloriertem Hühnerfleisch» akzeptieren.

Michel Darbellay, stellvertretender Direktor des Schweizer Bauernverbands, spielte die potenziellen Auswirkungen des Abkommens herunter. «Es ist in erster Linie eine Erleichterung für den Milchmarkt, für Käseexporte, aber auch für Schweizer Schokolade», sagte er gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Er wies darauf hin, dass «chlorbehandeltes Hühnerfleisch verboten ist» in der Schweiz und sagte, die Vorstellung, dass Schweizer Supermärkte mit amerikanischem Fleisch überschwemmt würden, sei übertrieben. «Wir haben die strengsten Tierschutzbestimmungen der Welt.»

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) schrieb, die Zölle mögen auf 15% reduziert worden sein, aber dies liege deutlich über dem Durchschnitt von 3%, der zu Jahresbeginn in Kraft war. Sie fügte hinzu, dass es immer noch viel Unsicherheit bezüglich Trumps nächster Absichten gebe. «Die Politik in Washington ist und bleibt ein grosses Risiko für die Schweiz, mit oder ohne Trump», so die NZZ.

Verhandlungen müssen nun die die Absichtserklärung in eine detaillierte konkrete Vereinbarung übersetzen. «Der Weg vorwärts scheint voller Hindernisse», prognostizierte die NZZ am Sonntag.