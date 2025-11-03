Ein Honorarkonsul erzählt: «Wir dürfen nicht mit Geld helfen, aber manchmal machen wir eine Ausnahme»

Serie Die Schweizer Honorarkonsulinnen und -konsuln , Folge 2: In Marokko besteht die Rolle des Schweizer Honorarkonsuls Max Rosari meistens darin, Auskünfte zu erteilen. Aber es gibt auch prekäre Fälle.

«Manchmal kommen Schweizer ohne jegliche Mittel mit ihren Koffern in mein Büro und bitten um Hilfe.» In den mehr als drei Jahren, in denen er als Honorarkonsul in Marrakesch tätig ist, musste Max Rosari bereits mehrmals Schweizer Staatsangehörigen in Not helfen.

«Normalerweise dürfen wir ihnen nicht mit Geld helfen, aber manchmal machen wir eine Ausnahme», sagt der 61-jährige Berner mit italienischen Wurzeln. «Ich sage mir immer, wenn diese Person zu meiner Familie gehören würde, würde ich mir wünschen, dass jemand ihr hilft.»

In solchen Fällen besteht die Rolle eines Honorarkonsuls darin, die Koordination mit der Botschaft sicherzustellen. «Danach übernimmt diese die Sache, und wir führen aus», sagt er.

Ein Auskunftsbüro

Max Rosari ist gebürtiger Berner und lebte etwa 15 Jahre in Genf, bevor er nach Marokko zog. courtoisie

Offiziell muss ein Honorarkonsul Repräsentationsaufgaben wahrnehmen, indem er «die Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Gastland fördert und dazu beiträgt, die Präsenz der Schweiz vor Ort zu stärken», so das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Die Funktion beinhaltet auch, «Kontakte mit der Schweizer Gemeinschaft im Ausland zu pflegen».

In der Praxis bedeutet das für Max Rosari, regelmässige Kontakte mit lokalen Behörden zu pflegen – was ihm auch beruflich Türen öffnet – oder Reden zu halten, insbesondere bei Gedenkfeiern.

Er sagt jedoch, seine Rolle bestehe zu 90% darin, Informationen bereitzustellen – für Schweizer:innen, aber auch für marokkanische Bürger:innen, die in sein Büro kommen.

Die meisten Personen wenden sich mit Visaanträgen an ihn, manchmal mehrmals täglich. Er kann ihnen jedoch keine Visa ausstellen. «Das ist die Aufgabe der Botschaft in Rabat», sagt er.

Ein ehrenamtliches Engagement

Diese regelmässigen Unterbrechungen sind manchmal mühsam, denn das Büro des Honorarkonsuls ist auch Max Rosaris Arbeitsplatz. Als IT-Unternehmer entwickelt er Software für Fernseher in Hotels und Krankenhäusern, parallel zu seiner Tätigkeit als Honorarkonsul, die unentgeltlich ist.

Rosari erhält vom Bund lediglich eine jährliche Entschädigung von 6500 Schweizer Franken, um verschiedene Repräsentationskosten zu decken.

Im Durchschnitt beschäftigen ihn seine Tätigkeiten als Honorarkonsul einige Stunden pro Woche, mit gelegentlichen Ausnahmen: «Vor kurzem hat mich das rechtliche Problem eines Schweizers drei Tage lang beschäftigt. Aber genau in solchen Situationen sind wir nützlich», sagt er.

Gerne helfen

Der Berner freut sich darüber, den Schweizer:innen in Marrakesch helfen zu können. Er schätzt, dass etwa 70% der Schweizer:innen in der Region Rentner:innen sind. So kümmert er sich oft um Probleme bei der Passerneuerung und manchmal um Todesfälle.

Laut Rosari leben viele dieser Personen nicht offiziell in Marokko, sondern pendeln zwischen den beiden Ländern. «Auch diese Schweizer brauchen unsere Dienste.»

Offiziell lebten Ende 2024 1599 Schweizer Staatsbürger:innen in Marokko. Neben der Botschaft in Rabat und Max Rosari in Marrakesch vertreten drei weitere Honorarkonsuln die Eidgenossenschaft im Land: in Essaouira, Tanger und Casablanca.

Ein anspruchsvolles Rekrutierungsverfahren

Der Berner ist seit dreieinhalb Jahren im Amt. Obwohl er diese Tätigkeit schätzt, strebte Rosari sie ursprünglich gar nicht an: «Ich war Mitglied des Schweizer Kreises in Marrakesch, und dessen Präsident fand, ich hätte das ideale Profil. Also habe ich mich beworben.»

Nach einem Rekrutierungsprozess, den er als intensiv beschreibt, besonders weil er während der Covid-19-Pandemie stattfand, trat er sein Amt im April 2022 an.

Diese erste Amtszeit endet im April 2026. Er würde gerne eine zweite Amtszeit anhängen, «aber das hängt von Bern ab».

