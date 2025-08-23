The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Swiss Abroad

ASO-Direktor Lukas Weber: «Es gibt offensichtlich Mängel am Regelwerk»

Portät Lukas Weber
ASO-Direktor Lukas Weber im Nationalratssaal. Swissinfo

Neue Gesichter, jünger und weiblicher: Der Auslandschweizer-Rat tagte an den «SwissCommunity Days» am 22. und 23. August zum ersten Mal in seiner neuen Zusammensetzung. Lukas Weber, Direktor der Auslandschweizer-Organisation ASO, zieht eine positive Bilanz. Bei Struktur und Prozessen sieht er aber Handlungsbedarf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
7 Minuten

Ich schreibe über politische Entwicklungen und gesellschaftliche Themen, die die fünfte Schweiz bewegen. Als Mitglied des SRG-Projekts «dialog» liegt mein Fokus zudem auf der Förderung mehrsprachiger Debatten zwischen Schweizer:innen im Ausland und den Menschen in der Schweiz. Nach Abschluss der Journalistenschule MAZ arbeitete ich als Programmleiterin bei einem lokalen Radiosender in Basel und berichtete über politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie kulturelle Themen. Bei SWI swissinfo.ch seit 2023.

Ich leite ein mehrsprachiges Team, das über die aktuelle Themen der Auslandschweizer:innen berichtet und sie mit den nötigen Informationen versorgt, damit sie am politischen Leben in der Schweiz teilnehmen können. Nach meinem Studium der Politikwissenschaften in Neuenburg und Bern habe ich meine ersten Erfahrungen im Multimedia-Journalismus bei Teletext und später bei RTS gesammelt. Seit 2008 arbeite ich bei SWI swissinfo.ch in verschiedenen journalistischen und leitenden Funktionen.

Swissinfo: Die «SwissCommunity Days» waren die erste grosse Veranstaltung, die Sie seit Ihrem Amtsantritt vor fünf Monaten organisiert haben. Was ist Ihre Bilanz?

Lukas Weber: Ich habe ein gutes Team, das motiviert und angetrieben ist von der Mission der ASO. Allerdings haben die Direktwahlen auf unterschiedliche Art und Weise zu mehr Unruhen geführt. So gibt es zum Beispiel Delegierte, die vielleicht von ihrer Wahl überrascht wurden und sich fragen, ob sie das wirklich wollen. In Deutschland haben sich zwei Frischgewählte bereits wieder zurückgezogen.

Ich hoffe, dass wir mit den Direktwahlen einen neuen Zustand erreichen, in dem wir sowohl die Vorteile dieses Wahlsystems als auch wieder einen stabilen Zustand haben.

Und die Bilanz konkret von den «SwissCommunity Days»?

Die gute Stimmung und das Interesse der Delegierten waren inspirierend. Alles hat dank des Teams gut funktioniert, was nicht selbstverständlich ist. Wir hatten zuvor die Befürchtung, dass zum Beispiel wegen der Komplexität im Bundeshaus Zeiten nicht eingehalten werden können, was vor allem für die Workshops wichtig war, die wir in einem Rotationssystem abgehalten haben.

Alles auf einen Blick – Sie erhalten täglich die wichtigsten und relevantesten Informationen und Nachrichten aus der Schweiz, speziell für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. Jetzt die SWIplus App herunterladen!

Zudem war die Schlussrunde des ersten Tages interessant, als die Delegierten ausführten, was sie vorhaben und was sie für ihr Amt noch brauchen würden. Da ist viel zusammengekommen, was ich mit dem Vorstand besprechen werde.

Inspirierend meinen Sie vor allem auf die Menschen bezogen?

Genau. Ich spürte, dass die Leute gerne hier sind, gerne Delegierte des Auslandschweizer-Rats sind. Sie freuen sich auf das, was kommt. Sie wollen lernen und sind dankbar für das, was ihnen an Programm geboten wird. Und das Bundeshaus als Austragungsort ist natürlich auch nicht ohne.

Die Atmosphäre im Nationalratsaal war feierlich, doch interne Kritik sorgte an den «SwissCommunity Days» für Spannungen:

Mehr

Hat das neue Format der «SwissCommunity Days» die anwesenden Delegierten überzeugt?

Da die Hälfte der Delegierten neu ist, haben sie keinen Vergleich. Dasselbe gilt für mich. Aber ich glaube, der Verlustschmerz der Bisherigen über das alte Format des Auslandschweizer-Kongresses ist etwas kleiner geworden.

Zudem hat das Programm die Teilnehmenden wohl so überzeugt, dass sie implizit auch das neue Format gut adoptiert haben. Mein erster Eindruck: Jene, die dem Alten nachtrauern, sind weniger geworden und jene mehr, die das neue Format gut finden.

Der Name «SwissCommunity Days» sorgte unter den Delegierten für Diskussionen. War «Auslandschweizer-Kongress» passender für den Charakter der Veranstaltung?

Der Begriff «SwissCommunity Days» stimmt meiner Meinung nach. Ob er Englisch sein muss, kann diskutiert werden. Aber was der Begriff ausdrückt, stimmt. An einem Kongress lässt man sich eher bedienen, bei den SwissCommunity Days arbeiten wir aber zusammen. Die Teilnehmenden leisten einen Beitrag, es gibt Workshops, die Tage sind interaktiv.

Lukas Weber und Filippo Lombardi im Nationalratsaal
Der Präsident der Auslandschweizer-Organisation (ASO), Filippo Lombardi, und ASO-Direktor Lukas Weber an den «SwissCommunity Days». Swissinfo/Samuel Jaberg

Die Hälfte der Delegierten ist neu gewählt, man kann fast von einer Auffrischung des Auslandschweizer-Rats reden, was wohl auf die Einführung der Direktwahlen in vielen Ländern zurückzuführen ist. Wie hat sich das an den «SwissCommunity Days» gezeigt?

Das war bemerkbar, zum Beispiel scheinen den Räten teils ihre Aufgaben noch nicht ganz klar gewesen zu sein. Einige müssen sich in der Rolle wohl noch finden. Das Erlebnis der SwissCommunity Days hilft gerade den neuen Delegierten, sich quasi das Gewand der neuen Rolle anzuziehen, es dann auch auszufüllen und etwas für die Auslandgemeinschaft zu machen. Auf Französisch sagten wir, das Ziel sei «l’initiation», sozusagen der Übergang in eine neue Welt.

Was war für Sie das Highlight der beiden Tage in Bern?

Das Knistern im Saal zu spüren. Mein erster Input war bei den Französischsprechenden und ich habe gespürt, wie sie aufmerksam zugehört haben und auf das Gesagte reagiert haben.

Und wo hat es geharzt?

Offensichtlich müssen wir unseren Wahlprozess noch einmal anschauen, da es erwartete Unruhen gegeben hat. Zudem hatten wir so viele Anträge wie noch nie. Nach Reglement können bis zehn Tage vor der ASR-Sitzung noch Anträge eingereicht werden, was uns an den Rand gebracht hat, diese rechtzeitig zu bearbeiten. Ich bin etwas erstaunt, dass diese zehn Tage jetzt erst auffallen, aber früher hat es einfach kaum Anträge gegeben, womit auch kein Problem bestand. Wir müssen uns nun überlegen, ob wir zum Beispiel die Frist verlängern.

Deswegen: Es gibt offensichtlich Mängel am Regelwerk, die in der nächsten Legislatur überarbeitet werden müssen. Lücken müssen gefüllt, aber Überreglementierung auch abgebaut werden.

Mit diesem Treffen beginnt die neue Legislaturperiode 2025-2029. Wird die neue Zusammensetzung des ASR Ihrer Meinung nach einen Einfluss auf die Themen haben, die während der nächsten Legislaturperiode behandelt werden?

Ich lasse es auch mich zukommen, ich kann nicht einmal eine Prognose machen. Ich denke, wenn jemand neu im Rat ist, ist es schwierig, die Prioritäten für die nächsten vier Jahre zu benennen. Daher vermute ich, dass die Bisherigen hier dominieren werden.

Der neue Auslandschweizer-Rat ist durch umfassende Direktwahlen breiter abgestützt als je zuvor:

Mehr
Fünf Delegierte des Auslandschweizer-Rat in der Wandelhalle im Bundeshaus

Mehr

Swiss Abroad

Neustart für den Auslandschweizer-Rat

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die ersten «SwissCommunity Days» in Bern markieren den Beginn einer neuen Legislaturperiode des Auslandschweizer-Rats, in der E-Voting weiterhin zu der wichtigsten Forderung gehören dürfte.

Mehr Neustart für den Auslandschweizer-Rat

Welche Schwerpunkte werden die nächsten vier Jahre wohl dominieren?

Ich würde gerne das Regelwerk, die Governance als einen Schwerpunkt sehen. Wie steuern wir die Organisation, welche für Organe, Aufgaben und Kompetenzen gibt es? Zudem stehen die Finanzen im Mittelpunkt, weil wir damit rechnen müssen, dass der Bund, der 83% unserer Mittel bestreitet, uns in Zukunft weniger Mittel zuspricht.

Also vor allem Organisatorisches und Finanzielles?

Das klingt zwar nach Wurst und Brot, aber man muss zuerst existieren, bevor man in die Ferne blickt und zum Beispiel neue politische Initiativen lanciert.

Was werden die Schwerpunkte sein, welche die Auslandschweizerrätinnen und -räte in die nächsten Tagungen tragen?

Mehr Mitsprache ist ein Thema, die Delegierten wollen mehr mitreden. Am Schluss muss man handlungsfähig bleiben und Diskussionen in Ergebnisse umsetzen.

Editiert von Samuel Jaberg.

Meistgelesen
Swiss Abroad

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen
Fünf Delegierte des Auslandschweizer-Rat in der Wandelhalle im Bundeshaus

Mehr

Neustart für den Auslandschweizer-Rat

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die ersten «SwissCommunity Days» in Bern markieren den Beginn einer neuen Legislaturperiode des Auslandschweizer-Rats, in der E-Voting weiterhin zu der wichtigsten Forderung gehören dürfte.

Mehr Neustart für den Auslandschweizer-Rat

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft