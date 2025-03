Heute in der Schweiz

Angehörige des Schweizer Grenzwachkorps kontrollieren am Bahnhof Chiasso einen Zug.

Die Schweiz soll ihre Landesgrenzen intensiver kontrollieren. Nach dem Nationalrat hat gestern auch der Ständerat in einer ausserordentlichen Session zum Thema Asyl einer entsprechenden SVP-Forderung zugestimmt. Nun muss der Bundesrat einen Umsetzungsvorschlag ausarbeiten.

Ebenfalls im Ständerat wurde die Verjährungsfrist bei Mord behandelt, die zurzeit 30 Jahre beträgt. Dies will die kleine Kammer ändern und hat einer entsprechenden Vorlage ihrer Rechtskommission zugestimmt. Konkret sollen Morde in der Schweiz nicht mehr verjähren. Das Geschäft geht als nächstes an den Nationalrat.

Nach dem Ständerat hat gestern auch der Nationalrat einer Motion zugestimmt, die den Vertragszwang der Krankenkassen mit Ärzt:innen und Spitälern einschränken will. Dieser Vertragszwang bedeutet derzeit, dass die Krankenkassen grundsätzlich alle zugelassenen Leistungserbringer anerkennen müssen. Also freie Arztwahl. Mit der Lockerung des Vertragszwangs sollen unter anderem die steigenden Gesundheitskosten bekämpft werden. Nun liegt es am Bundesrat, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten.